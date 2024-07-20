Недавние слова журналиста Юрия Баранчика про "отряд Путина", куда может войти генерал Сергей Суровикин, всколыхнули общество.
Имя генерала Суровикина снова на первых полосах: "Путин готовит свой отряд" - что известно, какие мнения
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Василий Топчий
Особой скромностью не отличается, ибо ни разу не опроверг выдумку про "линию Суровикина". ТАК ОН В СЕТИ НЕ БЫВАЕТ.
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1 час.
Василий Топчий
А кто вообще придумал, что президент является верховным главнокомандующим. Ни один современный президент ничего не смыслит в военном деле. «Ставка»: почему так назвали верховный орган военной власти в годы Великой Отечественной войны 23 июня 1941 года постановлением Совета народных комиссаров был учрежден новый орган власти в военное время. Он получил название «Ставка Главного Командования». Изначально главой Ставки являлся нарком обороны Тимошенко, но вскоре его заменил лично Сталин. Видоизменяясь с течением времени в зависимости от ситуации на фронте, Ставка просуществовала вплоть до осени 1945 года. Вековая история термина Название, данное этому органу власти, возникло неслучайно. В древности ставкой называли походный шатер или палаточный лагерь, где размещался полководец. Такое явление, разумеется, было характерно не только для России. Ставки существовали, например, у ханов Золотой Орды. Именно туда русские князья должны были приезжать, утверждая свое право в борьбе за ярлык. В более поздние времена значение термина «ставка» несколько изменилось. В годы Первой мировой войны Ставкой называли орган высшего полевого управления войсками и место пребывания императора – он был верховным главнокомандующим. Спустя почти 40 лет Ставка ВГК возродилась уже в виде советского органа, осуществлявшего стратегическое руководство вооруженными силами. После выхода соответствующего постановления СНК в Ставку вошли: маршал Тимошенко, начальник Генштаба Жуков, председатель Совнаркома Сталин, его заместитель Молотов, а также герои Гражданской войны — Буденный, Ворошилов и нарком ВМФ Кузнецов. Менее чем через месяц Ставку возглавил Сталин. Он объединил этот пост с председательством в Государственном комитете обороны. Кроме того, в состав органа военной власти вошел заместитель наркома обороны Шапошников. На протяжении всей Великой Отечественной войны Ставка находилась в Москве, однако после начала бомбежек была перенесена из Кремля в небольшой особняк на Мясницкой улице (в то время – улице Кирова). Спустя месяц на перроне станции метро «Кировская» (ныне – «Чистые пруды») был подготовлен подземный центр стратегического управления. Там оборудовали отдельные кабинеты для Сталина и Шапошникова, разместили оперативную группу Генштаба и управлений Наркомата обороны. «Ставка»: почему так назвали верховный орган военной власти в годы Великой Отечественной войны 5 июля 2021 3K прочитали 23 июня 1941 года постановлением Совета народных комиссаров был учрежден новый орган власти в военное время. Он получил название «Ставка Главного Командования». Изначально главой Ставки являлся нарком обороны Тимошенко, но вскоре его заменил лично Сталин. Видоизменяясь с течением времени в зависимости от ситуации на фронте, Ставка просуществовала вплоть до осени 1945 года. Вековая история термина Название, данное этому органу власти, возникло неслучайно. В древности ставкой называли походный шатер или палаточный лагерь, где размещался полководец. Такое явление, разумеется, было характерно не только для России. Ставки существовали, например, у ханов Золотой Орды. Именно туда русские князья должны были приезжать, утверждая свое право в борьбе за ярлык. В более поздние времена значение термина «ставка» несколько изменилось. В годы Первой мировой войны Ставкой называли орган высшего полевого управления войсками и место пребывания императора – он был верховным главнокомандующим. Спустя почти 40 лет Ставка ВГК возродилась уже в виде советского органа, осуществлявшего стратегическое руководство вооруженными силами. После выхода соответствующего постановления СНК в Ставку вошли: маршал Тимошенко, начальник Генштаба Жуков, председатель Совнаркома Сталин, его заместитель Молотов, а также герои Гражданской войны — Буденный, Ворошилов и нарком ВМФ Кузнецов. Менее чем через месяц Ставку возглавил Сталин. Он объединил этот пост с председательством в Государственном комитете обороны. Кроме того, в состав органа военной власти вошел заместитель наркома обороны Шапошников. На протяжении всей Великой Отечественной войны Ставка находилась в Москве, однако после начала бомбежек была перенесена из Кремля в небольшой особняк на Мясницкой улице (в то время – улице Кирова). Спустя месяц на перроне станции метро «Кировская» (ныне – «Чистые пруды») был подготовлен подземный центр стратегического управления. Там оборудовали отдельные кабинеты для Сталина и Шапошникова, разместили оперативную группу Генштаба и управлений Наркомата обороны.
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14 мин.
ВТ
Василий Топчий
Работа в режиме «многозадачности»С 1941 по 1945 годы Ставка неоднократно реформировалась и состав ее менялся. Рассуждая о работе Ставки ВГК в своих мемуарах, маршал Василевский писал: «Понимать под ней орган, постоянно заседавший в буквальном смысле этого слова при Верховном Главнокомандующем в том составе, в каком он был утвержден, нельзя. Ведь большинство ее членов выполняли одновременно ответственные обязанности, часто находясь далеко за пределами Москвы, главным образом на фронте. Сталин знал, сколь важна деятельность членов Ставки по их основной должности, поэтому не считал возможным и необходимым собирать всех их в полном составе, а периодически вызывал отдельных членов Ставки, командующих войсками и членов военных советов фронтов для выработки, рассмотрения или утверждения того или иного решения, касающегося руководства боевой деятельностью вооруженных сил на данном этапе борьбы».Деятельность Ставки в годы войны была связана сразу с несколькими сферами. Так, верховный орган военной власти вносил изменения в структуру вооруженных сил, мог менять их организацию. Члены Ставки планировали все ключевые кампании и боевые операции, ставили задачи фронтам, флотам и авиации дальнего действия, координировали партизанскую деятельность в тылу врага. Распределять материальные средства и прочие ресурсы между фронтами тоже входило в компетенцию этого органа. Политические и военные деятели изучали и обобщали опыт войны. Считается, что наиболее эффективной работа Ставки ВГК была в 1942 году накануне и во время «коренного перелома». Основным рабочим органом Ставки был Генеральный штаб Красной Армии. Он, в свою очередь, активно взаимодействовал с наркоматами обороны и военно-морского флота. Чтобы поддерживать постоянную связь между всеми участниками заседаний, использовались технические средства и личные встречи. На заседания вызывали командующие фронтами, а сами представители Ставки ВГК нередко самостоятельно выезжали к местам сражений, чтобы оказать помощь в руководстве той или иной операцией. В октябре 1945 года, когда боевые действия Второй мировой завершились, Ставка Верховного Главнокомандования была упразднена.
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14 мин.
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