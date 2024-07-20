Имя генерала Суровикина снова на первых полосах: "Путин готовит свой отряд" - что известно, какие мнения

Василий Топчий

А кто вообще придумал, что президент является верховным главнокомандующим. Ни один современный президент ничего не смыслит в военном деле. «Ставка»: почему так назвали верховный орган военной власти в годы Великой Отечественной войны 23 июня 1941 года постановлением Совета народных комиссаров был учрежден новый орган власти в военное время. Он получил название «Ставка Главного Командования». Изначально главой Ставки являлся нарком обороны Тимошенко, но вскоре его заменил лично Сталин. Видоизменяясь с течением времени в зависимости от ситуации на фронте, Ставка просуществовала вплоть до осени 1945 года. Вековая история термина Название, данное этому органу власти, возникло неслучайно. В древности ставкой называли походный шатер или палаточный лагерь, где размещался полководец. Такое явление, разумеется, было характерно не только для России. Ставки существовали, например, у ханов Золотой Орды. Именно туда русские князья должны были приезжать, утверждая свое право в борьбе за ярлык. В более поздние времена значение термина «ставка» несколько изменилось. В годы Первой мировой войны Ставкой называли орган высшего полевого управления войсками и место пребывания императора – он был верховным главнокомандующим. Спустя почти 40 лет Ставка ВГК возродилась уже в виде советского органа, осуществлявшего стратегическое руководство вооруженными силами. После выхода соответствующего постановления СНК в Ставку вошли: маршал Тимошенко, начальник Генштаба Жуков, председатель Совнаркома Сталин, его заместитель Молотов, а также герои Гражданской войны — Буденный, Ворошилов и нарком ВМФ Кузнецов. Менее чем через месяц Ставку возглавил Сталин. Он объединил этот пост с председательством в Государственном комитете обороны. Кроме того, в состав органа военной власти вошел заместитель наркома обороны Шапошников. На протяжении всей Великой Отечественной войны Ставка находилась в Москве, однако после начала бомбежек была перенесена из Кремля в небольшой особняк на Мясницкой улице (в то время – улице Кирова). Спустя месяц на перроне станции метро «Кировская» (ныне – «Чистые пруды») был подготовлен подземный центр стратегического управления. Там оборудовали отдельные кабинеты для Сталина и Шапошникова, разместили оперативную группу Генштаба и управлений Наркомата обороны. «Ставка»: почему так назвали верховный орган военной власти в годы Великой Отечественной войны 5 июля 2021 3K прочитали 23 июня 1941 года постановлением Совета народных комиссаров был учрежден новый орган власти в военное время. Он получил название «Ставка Главного Командования». Изначально главой Ставки являлся нарком обороны Тимошенко, но вскоре его заменил лично Сталин. Видоизменяясь с течением времени в зависимости от ситуации на фронте, Ставка просуществовала вплоть до осени 1945 года. Вековая история термина Название, данное этому органу власти, возникло неслучайно. В древности ставкой называли походный шатер или палаточный лагерь, где размещался полководец. Такое явление, разумеется, было характерно не только для России. Ставки существовали, например, у ханов Золотой Орды. Именно туда русские князья должны были приезжать, утверждая свое право в борьбе за ярлык. В более поздние времена значение термина «ставка» несколько изменилось. В годы Первой мировой войны Ставкой называли орган высшего полевого управления войсками и место пребывания императора – он был верховным главнокомандующим. Спустя почти 40 лет Ставка ВГК возродилась уже в виде советского органа, осуществлявшего стратегическое руководство вооруженными силами. После выхода соответствующего постановления СНК в Ставку вошли: маршал Тимошенко, начальник Генштаба Жуков, председатель Совнаркома Сталин, его заместитель Молотов, а также герои Гражданской войны — Буденный, Ворошилов и нарком ВМФ Кузнецов. Менее чем через месяц Ставку возглавил Сталин. Он объединил этот пост с председательством в Государственном комитете обороны. Кроме того, в состав органа военной власти вошел заместитель наркома обороны Шапошников. На протяжении всей Великой Отечественной войны Ставка находилась в Москве, однако после начала бомбежек была перенесена из Кремля в небольшой особняк на Мясницкой улице (в то время – улице Кирова). Спустя месяц на перроне станции метро «Кировская» (ныне – «Чистые пруды») был подготовлен подземный центр стратегического управления. Там оборудовали отдельные кабинеты для Сталина и Шапошникова, разместили оперативную группу Генштаба и управлений Наркомата обороны.