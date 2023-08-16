Кирилл Кабанов Кирилл Кабанов - председатель Национального антикоррупционного комитета СПЧ РФ За последние несколько дней много кто негативно высказался в публичном пространстве о готовящейся в РФ официальной таджикской ревизии, (https://t.
Все трудовые мигранты приезжают в нашу страну добровольно, их не свозят насильственно
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ЕА
Евгений Алексеенко
Рахмуна надо взять за яй....а и под вешать,а то совсем совесть потерял или вообще у него ее нет.
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4 час.
Наше дело правое
За каждое преступление мигранта его страна должна выплачивать огромный штраф. И не возвращаемую сумму за его въезд в Россию.
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15 мин.
S
Serg
К приезду Таджикской комиссии всех недовольных житьем в России таджиков согнать в кучу и отправить на историческую Родину вместе с прибывшей комиссией. Не хер им тут свои порядки устанавливать. Забыли косоглазые, или не знали русскую поговорку: "Не лезь в чужой монастырь со своим уставом". На будущее выдавать гражданство либо через обязательную службу в ВС РФ, либо через полугодовое участие в СВО, А лучше вообще не выдавать- поработал, и домой. Да и тех, которые уже получили гражданство и призывного возраста- призвать, обучить и туда же отправить. А кому улицы мести- найдется.
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