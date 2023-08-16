Все трудовые мигранты приезжают в нашу страну добровольно, их не свозят насильственно

Рахмуна надо взять за яй....а и под вешать,а то совсем совесть потерял или вообще у него ее нет.

S

Serg

К приезду Таджикской комиссии всех недовольных житьем в России таджиков согнать в кучу и отправить на историческую Родину вместе с прибывшей комиссией. Не хер им тут свои порядки устанавливать. Забыли косоглазые, или не знали русскую поговорку: "Не лезь в чужой монастырь со своим уставом". На будущее выдавать гражданство либо через обязательную службу в ВС РФ, либо через полугодовое участие в СВО, А лучше вообще не выдавать- поработал, и домой. Да и тех, которые уже получили гражданство и призывного возраста- призвать, обучить и туда же отправить. А кому улицы мести- найдется.