"Россия перестала быть бензоколонкой". Мощное заявление Путина

САША ЛЕПАЕВ

да все хорошо что экономика в стране растет. это очень приятно. но вот беда а люди то лучше жить не стали. цены растут и нет придела и никому не нужно. и сколько было шума вокруг бензина но вот прошел месяц цены ни упали.сейчас затихнет и опять поползут. так где снижение цен покажите.да у депутатов изменения зарплата 800 их уже не устраивает делают забастовку.наверное добавят не народу а ворам и бандитам.