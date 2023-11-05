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"Россия перестала быть бензоколонкой". Мощное заявление Путина

"Россия перестала быть бензоколонкой". Мощное заявление Путина

Сегодня Владимир Путин, выступая на встрече с новым составом Общественной палаты России, сделал ряд важных заявлений по экономической тематике.

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
да все хорошо что экономика в стране растет. это очень приятно. но вот беда а люди то лучше жить не стали. цены растут и нет придела и никому не нужно. и сколько было шума вокруг бензина но вот прошел месяц цены ни упали.сейчас затихнет и опять поползут. так где снижение цен покажите.да у депутатов изменения  зарплата 800 их уже не устраивает делают забастовку.наверное добавят не народу а ворам и бандитам.
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2 д.
Александр
Проснись,болезный.
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2 д.
Генрих
Да Россия никогда таковой и не была. Пиндосам и прочим пидорасам хотелось этого, но... не смоглось, не случилось.
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2 д.

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