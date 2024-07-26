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Царьград

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Русские хакеры опубликовали данные более 3200 наёмников в рядах ВСУ

Русские хакеры опубликовали данные более 3200 наёмников в рядах ВСУ

RaHDit выложила в общий доступ материалы на иностранных наёмников, воюющих против РоссииВ день открытия Олимпиады во Франции хакерская группа RaHDit решила напомнить западным странам, что их граждане являются соучастниками преступлений Украины.

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