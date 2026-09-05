НАБУ и САП проводят спецоперацию против преступной организации в офисе генпрокурора Украины

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, которую, по версии следствия, возглавляет чиновник офиса генерального прокурора Украины.
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