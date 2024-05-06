В Караганде снижен тариф на электроэнергию для бизнеса

ТОО "ҚарағандыЖылуСбыт" представило уведомление в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Карагандинской области о снижении тарифа на электрическую энергию для юридических лиц Караганды на 14,6% – с 38,84 тенге до 33,19 тенге за кВт-ч.