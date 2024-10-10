Политика как он...
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Политика как она есть

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В Адыгее эвакуируют поселок после атаки беспилотников

В Адыгее эвакуируют поселок после атаки беспилотников

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что власти республики решили эвакуировать поселок Родниковый после атаки беспилотников ВСУ.

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Комментарии
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Житель Империи
Республика Алыгея находится внутри Краснодарского края, между прочим!
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17 час.
Виктор Тимошевский
меньше 100 км по прямой.Для беспилотников самолетного типа не так и много.
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17 час.
Елена Львовна
не такое уж это большое расстояние.  Я живу в Геленджике и сегодня ночью спать было невозможно. Самолеты прям над головой пролетали. Ощущение, что дом стоит на взлетном поле.
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16 час.

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