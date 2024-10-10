Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что власти республики решили эвакуировать поселок Родниковый после атаки беспилотников ВСУ.
В Адыгее эвакуируют поселок после атаки беспилотников
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Житель Империи
Республика Алыгея находится внутри Краснодарского края, между прочим!
Ответить
17 час.
Виктор Тимошевский
меньше 100 км по прямой.Для беспилотников самолетного типа не так и много.
Ответить
17 час.
Елена Львовна
не такое уж это большое расстояние. Я живу в Геленджике и сегодня ночью спать было невозможно. Самолеты прям над головой пролетали. Ощущение, что дом стоит на взлетном поле.
Ответить
16 час.
Свежие комментарии