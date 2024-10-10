В Адыгее эвакуируют поселок после атаки беспилотников

меньше 100 км по прямой.Для беспилотников самолетного типа не так и много.

Елена Львовна

не такое уж это большое расстояние. Я живу в Геленджике и сегодня ночью спать было невозможно. Самолеты прям над головой пролетали. Ощущение, что дом стоит на взлетном поле.