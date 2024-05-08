Дело возбуждено после смертельного наезда КамАЗа на девочку в Подмосковье

Дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после ДТП с фурой в Воскресенском районе Московской области, в результате которого погибла 11-летняя девочка, сообщает начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.