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Дело возбуждено после смертельного наезда КамАЗа на девочку в Подмосковье

Дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после ДТП с фурой в Воскресенском районе Московской области, в результате которого погибла 11-летняя девочка, сообщает начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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