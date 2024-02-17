Фотофакт: Кроссоверы Lada X-Cross 5 начали появляться во дворах

Инсайдерский паблик Avtograd News опубликовал живое фото Lada X-Cross 5 на парковке жилого массива. Это один из 170 кроссоверов, собранных в 2023 году на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге из китайских машинокомплектов.