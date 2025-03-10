США возобновили поставки кукурузы в Россию после перерыва длиной в несколько лет. Об этом сообщает РИА Новости на основе данных американской статслужбы.
США возобновили поставки одного товара в Россию
Комментарии
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Андрей Шишинов
Или я чего-то не понимаю? Неоднократно многие СМИ сообщали, что вся кукуруза в сша выращивается с использованием ГМО технологий. А у нас в России данные категории запрещены. И как это вяжется одно с другим?
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