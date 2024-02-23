Иноагент Артур Смольянинов вынужден зарабатывать в латвийском кафе

После бегства из России из-за начала спецоперации Вооруженных Сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины в феврале 2022 года, актер-экстремист Артур Смольянинов сейчас всеми силами стремится заработать на жизнь, веселя своими песнями посетителей одного из кафе в Латвии.