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Иноагент Артур Смольянинов вынужден зарабатывать в латвийском кафе

После бегства из России из-за начала спецоперации Вооруженных Сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины в феврале 2022 года, актер-экстремист Артур Смольянинов сейчас всеми силами стремится заработать на жизнь, веселя своими песнями посетителей одного из кафе в Латвии.

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