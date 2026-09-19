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Явка на выборы в Госдуму превысила 35% к середине второго дня голосования

Явка на выборы в Госдуму превысила 35% к середине второго дня голосования

Элла Памфилова подтвердила штатный ход выборов несмотря на попытки провокаций По данным на сайте Центральной избирательной комиссии, к 15:06 мск явка на выборах в Государственную думу достигла 35,55%.

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