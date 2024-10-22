Обнаружила, что в жизни практически всех моих знакомых женщин имеется одна и та же история, повторяющаяся, как под копирку.
Глупость, которую совершают 90% женщин
Комментарии
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Tatyana Fedotova
Современным женщинам нужно надеяться только на себя
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18 час.
TF
Tatyana Fedotova
Стоящий муж это сейчас как лотерейный билет.
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18 час.
Александр Шентябин
Тетя-блогер. Этим все сказано! Такие граждане (независимо от пола) потенциальные поставщики клиентов психиатрам. Необходимо как можно дальше сторониться их.
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6 час.
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