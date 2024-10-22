Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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Глупость, которую совершают 90% женщин

Глупость, которую совершают 90% женщин

Обнаружила, что в жизни практически всех моих знакомых женщин имеется одна и та же история, повторяющаяся, как под копирку.

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Комментарии
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Tatyana Fedotova
Современным женщинам нужно надеяться только на себя
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18 час.
TF
Tatyana Fedotova
Стоящий муж это сейчас как лотерейный билет.
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18 час.
Александр Шентябин
Тетя-блогер. Этим все сказано! Такие граждане (независимо от пола) потенциальные поставщики клиентов психиатрам. Необходимо как можно дальше сторониться их.
Ответить
6 час.

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