Федорищев сообщил о гибели жителя после атаки на Самарскую область

Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о гибели мирного жителя после атаки ВСУ на Самарскую область ночью на вторник.
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