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У "ОБЪЕВШИХ" АРМИЮ НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ - В РАМКАХ ДЕЛА ГЕНЕРАЛА БУЛГАКОВА ПРОШЛИ ОБЫСКИ

У "ОБЪЕВШИХ" АРМИЮ НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ - В РАМКАХ ДЕЛА ГЕНЕРАЛА БУЛГАКОВА ПРОШЛИ ОБЫСКИ

У "объевших" русскую армию на миллиард рублей новые проблемы - в рамках дела генерала Булгакова прошли обыски в Новой Москве.

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