Китай и Швейцария настаивают на приглашении Москвы на «саммит мира», игнорируя позицию Киева

Недавно глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис сообщил в ООН, что его страна по просьбе Киева хочет организовать «саммит мира» касательно украинского конфликта и провести его в ближайшие шесть месяцев, весной-летом 2024 года.
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