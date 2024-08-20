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«Люди думают, что мы бабочки с низким IQ» Россиянка стала стюардессой бизнесджета в Монако. Как это изменило ее жизнь?

«Люди думают, что мы бабочки с низким IQ» Россиянка стала стюардессой бизнесджета в Монако. Как это изменило ее жизнь?

Работа стюардесс бизнесджетов большинству девушек представляется настоящей мечтой — беспечный отдых на дорогих курортах, огромные чаевые, знакомства с миллиардерами и возможность обаять самых завидных холостяков планеты.

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