На Острове в Чите потянуло сероводородом

Доля опасных для здоровья веществ выросла в атмосфере Читы. Об этом сообщает Забгидрометцентр. По данным специалистов, в Ингодинском районе максимальные разовые концентрации сероводорода превысили допустимые нормы в 2,8 раза.
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