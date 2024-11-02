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На Острове в Чите потянуло сероводородом

На Острове в Чите потянуло сероводородом

Доля опасных для здоровья веществ выросла в атмосфере Читы. Об этом сообщает Забгидрометцентр. По данным специалистов, в Ингодинском районе максимальные разовые концентрации сероводорода превысили допустимые нормы в 2,8 раза.

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