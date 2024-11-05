Самый влиятельный экономист прошлого века Джон Мейнард Кейнс, стремившийся к созданию денежной системы, которая ограничивала бы влияние США, поддержал бы нынешнее стремление РФ к уничтожению гегемонии доллара.
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