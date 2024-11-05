Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 406 подписчиков

Bloomberg: культовый экономист 20-го века поддержал бы стремление России к дедолларизации

Bloomberg: культовый экономист 20-го века поддержал бы стремление России к дедолларизации

Самый влиятельный экономист прошлого века Джон Мейнард Кейнс, стремившийся к созданию денежной системы, которая ограничивала бы влияние США, поддержал бы нынешнее стремление РФ к уничтожению гегемонии доллара.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх