Сломала обе пятки: гимнастка сорвалась во время циркового номера в Новосибирске

25-летняя артистка оказалась на больничной койке после выступления в шоу «Королевский цирк». В субботу, 16 марта, во время показа шоу «Королевский цирк» на манеже Новосибирского цирка во время исполнения элемента в воздушном номере «Коронация» сорвалась гимнастка Елизавета Чумакова.