Российским котам начали диагностировать ТРЕВОЖНОСТЬ, делятся владельцы пушистых. За диагностику хозяевам приходится отдавать по 14-15 тысяч, а ещё столько же уйдет на успокоительные.
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Российским котам начали диагностировать ТРЕВОЖНОСТЬ, делятся владельцы пушистых. За диагностику хозяевам приходится отдавать по 14-15 тысяч, а ещё столько же уйдет на успокоительные.
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