Аргументы недели

97 964 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Петров
    Хер вам не уважаемыеКризисный координ...
  • Альбина Колесникова
    Вот это надо?как она  Болтает и о чём, нет ей дороги назад навсегда пусть забудет что она русская.О чем сказала Чул...
  • Владимир Терентьев
    Ага, а, если вдруг примут - то придется идти до Брюсселя и вычеркнуть (см. карту).Глава МИД Австрии...

капитан Филипоненко: силы народной милиции ЛНР уничтожили 16 бойцов ВСУ за сутки

Силы Народной милиции ЛНР за сутки уничтожили три БТР и 16 человек личного состава ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на народную милицию республики.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх