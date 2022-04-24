капитан Филипоненко: силы народной милиции ЛНР уничтожили 16 бойцов ВСУ за сутки

Силы Народной милиции ЛНР за сутки уничтожили три БТР и 16 человек личного состава ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на народную милицию республики.
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