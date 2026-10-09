Культовые очки, идеально символизирующие известных личностей

Носить очки — это отличный способ подчеркнуть свой индивидуальный стиль. Подобрать подходящую оправу довольно сложно, но если это удается, очки становятся неотделимой частью вашего уникального образа.
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