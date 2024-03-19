Комарова открыла Зимние игры паралимпийцев в Ханты-Мансийске

Губернатор ХМАО Наталья Комарова открыла Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». На церемонии открытия она поздравила президента России Владимира Путина с избранием на новый срок и прочитала его приветственное послание ко всем участникам, гостям и организаторам соревнований.