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Звездопад Персеиды можно будет наблюдать в идеальных условиях

Звездопад Персеиды можно будет наблюдать в идеальных условиях

Августовский метеорный поток Персеиды в этом году можно будет наблюдать почти без помех. Как рассказали ТАСС в Московском планетарии, условия для наблюдений окажутся особенно удачными благодаря тому, что Луна не будет засвечивать небо.

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