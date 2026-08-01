Звездопад Персеиды можно будет наблюдать в идеальных условиях

Августовский метеорный поток Персеиды в этом году можно будет наблюдать почти без помех. Как рассказали ТАСС в Московском планетарии, условия для наблюдений окажутся особенно удачными благодаря тому, что Луна не будет засвечивать небо.
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