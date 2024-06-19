Бастрыкин затребовал доклад по делу о перестрелке на территории предприятия в Рязани

Во вторник, 18 июня, на территории одного из рязанских предприятий житель Скопинского района несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в работников предприятия – женщина умерла на месте ЧП, а мужчину госпитализировали с ранением.
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