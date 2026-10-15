Сомали: Несколько минометных снарядов были выпущены по военной базе Варшадда Хасси в Байдоа, регион залива, по состоянию на утро, когда силы, лояльные свергнутому президенту региона Абдиазизу Лафтагарину, захватили контроль над Буурхакабой после ожесточенных столкновений с федеральными силами ранее в тот же день.
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