Сомали: Несколько минометных снарядов были выпущены по военной базе Варшадда Хасси в Байдоа, регион залива, по состоянию на утро, когда силы, лояльные свергнутому президенту региона Абдиазизу Лафтагарину, захватили контроль над Буурхакабой после ожесточенных столкновений с федеральными силами ранее в тот же день.