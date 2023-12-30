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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Умер победитель «Инди-500»-2003 Жиль де Ферран

Жиль де Ферран ушел из жизни в возрасте 56 лет. Бразильский гонщик и менеджер скончался 29 декабря во Флориде после инфаркта.

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