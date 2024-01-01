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Клопп о 4:2 с «Ньюкаслом»: «Поразительная игра «Ливерпуля». Суперматч, для футбольных школ в плане контрпрессинга»

Клопп о 4:2 с «Ньюкаслом»: «Поразительная игра «Ливерпуля». Суперматч, для футбольных школ в плане контрпрессинга»

«Это была поразительная игра моей команды. Мы очень бодро начали. Все видели игру Дубравки, мы и сами сделали так, чтобы счет не был слишком надежным.

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