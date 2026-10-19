В Корсакове сотрудники полиции задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в торговле наркотиками. При обыске у него дома обнаружили крупную партию гашишного масла, подготовленного, предположительно, к продаже.
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