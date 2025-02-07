Названы регионы-лидеры по приросту новых вакансий в январе

Первые места у Сахалина и Приморья В январе 2025 года в Сахалинской области выявлен наибольший прирост числа вакансий за год: количество предложений о работе увеличилось в 2,8 раза (+182 %) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, пишет РИАМО со ссылкой на сервис «Авито Работа».