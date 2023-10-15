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Владимир Путин прокомментировал действия ВС РФ в Авдеевке

Владимир Путин прокомментировал действия ВС РФ в Авдеевке

Президент России прокомментировал положение дел в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, контрнаступление ВСУ полностью провалилось, а российские военные сейчас ведут активную оборону.

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