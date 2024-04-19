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Санитарную подготовку летних лагерей для детей обсудили в Актау

Санитарную подготовку летних лагерей для детей обсудили в Актау

В Актау департамент санитарно-эпидемиологического контроля области и городское управление санитарно-эпидемиологического контроля провели семинар по подготовке детских летних оздоровительных лагерей, открывающихся в школах, сообщает пресс-служба акимата города.

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