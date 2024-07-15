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Сергей Собянин рассказал о реставрации исторических зданий инвесторами

Сергей Собянин рассказал о реставрации исторических зданий инвесторами

t.me/Мэр Москвы Сергей Собянин Начиная с 2017 года, 12 исторических зданий – объектов культурного наследия были отреставрированы в центре столицы за счет инвесторов, еще 15 сейчас проходят процесс реставрации.

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