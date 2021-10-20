Андрей Северилов: «В FESCO удачно совпали сразу два направления, которые мне интересны»

«Тёмная лошадка», «мистер Х», «зиц-председатель»… Как только ни называли в прессе нынешнего главу совета директоров FESCO Андрея Северилова, когда он вошёл в капитал этой транспортной группы! Волею судеб (или из-за подковёрных игр теневых интересантов бизнеса компании) взлетевший на вершину корпоративной иерархии оператора бывший военный прокурор и бизнесмен средней руки Северилов оказался в самой гуще драматических, зачастую балансирующих на грани закона событий вокруг FESCO.