Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Шанхайская биржа провела стресс-тесты

Шанхайская фондовая биржа провела в выходные стресс-тесты, чтобы подготовиться к потенциально нестабильной сессии в понедельник, после того, как проблемы с транзакциями в конце прошлой недели застали врасплох ряд хедж-фондов, сообщает Bloomberg.

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