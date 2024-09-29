Шанхайская биржа провела стресс-тесты

Шанхайская фондовая биржа провела в выходные стресс-тесты, чтобы подготовиться к потенциально нестабильной сессии в понедельник, после того, как проблемы с транзакциями в конце прошлой недели застали врасплох ряд хедж-фондов, сообщает Bloomberg.