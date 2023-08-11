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Во Франции призвали остановить Польшу

Во Франции призвали остановить Польшу

РИАМО - 11 авг. Французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем микроблоге в Twitter прокомментировал переброску польских войск к границе Белоруссии, отметив, что это может довести до третьей мировой войны, передает РИА Новости.

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