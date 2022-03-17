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  • Наталия Федякова
    Как всегда на "железке"! Принцип: ты начальник - я дурак. А если по другому, то найдем за что тебя выкинуть с работы ...Клоун или чернокн...
  • Андрей Корольков
    А непошли ли они на хрен со своим патентным правом. Копировать все что нужно.«Сапсаны» РЖД уто...
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«Контейнерооборот на Дальнем Востоке может вырасти в 2 раза». В ГК «Дело» обозначили меры поддержки, которые операторы ждут от правительства

«Контейнерооборот на Дальнем Востоке может вырасти в 2 раза». В ГК «Дело» обозначили меры поддержки, которые операторы ждут от правительства

Правительство России одобрило объём финансовой помощи транспортной отрасли, и, в частности, тем её секторам, которые больше остальных пострадали от антироссийских санкций Запада.

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