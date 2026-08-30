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Аргументы недели

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Врачи перечислили обязательные анализы после отпуска

Врачи перечислили обязательные анализы после отпуска

Летний отпуск, несмотря на пользу для здоровья, может обернуться неприятными последствиями: от грибковых инфекций до венерических заболеваний.

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