Охранный статус присвоили исторической станции «Сокол» московского метро

В Единый государственный реестр объектов культурного наследия внесли 31 станцию Московского метрополитена, в их числе станция «Сокол».
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