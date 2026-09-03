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Капитал и привилегии: как банки распределяют клиентов по уровням

Многоуровневая модель обслуживания – это уже стандарт российского банковского рынка. Банки делят клиентов по капиталу: каждому уровню – свой набор привилегий, который определяется суммой на счетах.

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