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Модные образы звездных гостей на мировой премьере «Хрустальная симфония»

Модные образы звездных гостей на мировой премьере «Хрустальная симфония»

Мероприятие состоялось 13 декабря в московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского. предоставлено Пресс-службойВ этом году гала-концерт, посвященный дню рождения Михаила Лермонтова, это не только изысканный праздник и феерия классической музыки, но и настоящий ансамбль кутюрных образов под покровительством российского Модного Дома — YANINA Couture.

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