Больший экран и широкий дизайн Раскладушка Samsung Galaxy Z Flip 7 станет шире. Утечка рендеров предстоящего Samsung Galaxy Z Flip 7 показывает дизайн, похожий на его предшественников, но с некоторыми ключевыми изменениями.
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