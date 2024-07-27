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Депутат Свищев: «Все жители Парижа против Олимпиады, гости жалуются – пока это провал. На улицах усилилась преступность, люди сталкивались с бомжами и полчищами крыс»

26 июля проходила церемония открытия соревнований. «Церемония открытия не была мне интересна. Все жители Парижа против Олимпиады, гости постоянно жалуются – пока это провал.

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