Огнём и мечом: 80 лет Победы

Сегодня, 9 мая 2025 года, вся наша страна и все бывшие граждане СССР отмечают святой для каждого из нас праздник — День Победы в Великой Отечественной войне, День Победы над мировым злом — фашизмом, День Победы над гитлеровской Германией.
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