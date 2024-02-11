Ставшая звездой Сети после концерта Лазарева бабушка рассказала о любви к танцам

Пожилая жительница Сыктывкара по имени Лидия Уляшова стала звездой соцсетей после того, как посетила концерт певца Сергея Лазарева и зажигательно станцевала под одну из его песен, а он выложил видеозапись с танцующей «диско-бабушкой» в интернет.