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КНР предложила способ «остудить напряженность» между членами СБ ООН

КНР предложила способ «остудить напряженность» между членами СБ ООН

Официальные лица КНР, которая председательствует в Совете безопасности Организации Объединенных Наций в текущем месяце, пообещали, что будут реже включать кондиционер в помещении СБ в качестве символического жеста борьбы с изменениями климата.

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