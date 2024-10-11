РБК: Депутатов Госдумы Напсо и Пайкина в ближайшее время могут лишить мандатов

Двух депутатов Государственной думы от ЛДПР Юрия Напсо и Бориса Пайкина могут лишить мандатов. О том, что Напсо и Пайкина могут лишить мандатов, РБК передает со ссылкой на два источника в нижней палате парламента.
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