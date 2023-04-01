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СМИ сообщили о стычке у входа в Киево-Печерскую лавру

СМИ сообщили о стычке у входа в Киево-Печерскую лавру

В субботу, 1 апреля, у входа в Киево-Печерскую лавру произошла стычка. Об этом сообщают местные СМИ. Согласно сообщению, причиной произошедшего стали провокации сторонников раскольнической Православной церкви Украины в адрес монахов и прихожан.

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