СМИ сообщили о стычке у входа в Киево-Печерскую лавру

В субботу, 1 апреля, у входа в Киево-Печерскую лавру произошла стычка. Об этом сообщают местные СМИ. Согласно сообщению, причиной произошедшего стали провокации сторонников раскольнической Православной церкви Украины в адрес монахов и прихожан.