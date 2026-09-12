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Энциклопедия географа

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Как не выглядеть растерянным туристом в Европе: личный разбор типичных ошибок

Как не выглядеть растерянным туристом в Европе: личный разбор типичных ошибок

Возвращение к поездкам по европейским городам после долгого перерыва — это не только про восторг от смены декораций, но и про необходимость заново вспомнить, как встраиваться в чужую повседневность.

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